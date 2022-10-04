台鐵玉里到富里搶修中 雙十連假疏運接駁車因應

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918強震造成鐵路花東線中斷，目前玉里到富里間仍有18.8公里路段仍搶修中，鐵道上施工要先清除石碴，「新秀姑巒溪橋」採用橋梁頂升推移工法維修，並配合現況調整，希望儘速恢復通行。中央社記者李先鳳攝 111年10月4日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣4日電）918強震造成鐵路花東線中斷，目前玉里到富里間仍有18.8公里路段仍搶修中，須採公路客運接駁方式，衝擊往南進出台東的雙十連假疏運，花蓮運務段表示，已備妥預備車輛因應。

台灣鐵路局花蓮運務段長吳金添今天接受中央社記者訪問表示，918強震後經過工務段人員積極搶修，多段已恢復通車，目前僅剩玉里到富里間因大多是高架，包括橋梁位移、橋台隆起、橋墩受損等情形，修復較困難，搶修通車時程目標訂在農曆春節前。

吳金添說，鐵道上施工要先清除石碴，東里車站北邊的「新秀姑巒溪橋」採用橋梁頂升推移工法維修；「樂樂溪橋」則採橋墩包覆工法，並配合現況調整，希望儘速恢復路線通行。

此外，玉里到富里間有電車線桿斷約29支，需待橋梁復舊後持續搶修。

台鐵局針對玉里=富里間，以公路接駁方式載送旅客，接駁車班次依火車行駛時刻開行，從上午6時到晚間10時10分，平均候車時間在15分鐘以內。

對於將到來的雙十連假人潮，吳金添指出，目前玉里、富里站各有5輛遊覽車對開，另玉里站備有3輛預備車，其中1輛是低底盤車，屆時會視火車訂票狀況再增開遊覽車增加運量。

地震前已購妥玉里至台東站間車票的旅客，可持原票乘車，接駁區間以區間車票價計費，並可退還對號車與區間車票的差額。（編輯：黃世雅）1111004