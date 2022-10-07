花蓮玉里赤科山道路仍有落石疑慮 公所籲改道通行

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花蓮玉里鎮赤科山道路因918台東強震，多處邊坡坍落，9月23日搶通後，不到一天又坍落封閉，經鎮公所、水保局派員清除，預計6日可搶通，將視邊坡狀況評估是否開放通行。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 111年10月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮玉里鎮赤科山道路因918台東強震，多處邊坡坍落，經鎮公所、水保局派員清除，預計今天可搶通，因邊坡仍有滑動疑慮，恐有落石，將評估是否開放通行，呼籲先改道通行。

赤科山產業道路是山區主要聯外道路，918台東強震造成沿路多處坍塌，因適逢金針花季，一度造成上百名遊客受困山區，繞道從竹林湖產業道路支線將遊客接駁下山，一年一度的金針花季被迫提早結束。

玉里鎮公所統計，918台東強震造成赤科山產業道路6.4K、7K、7.5K、8.2K及19k等處坍方，蘇花改工程處派機具支援在上月23日搶通，確認路基未受影響，通車不到1天，邊坡再次坍落，道路封閉。

玉里鎮公所今天發布新聞資料指出，昨天下午7.4K處又有新落石，今天上午6.7K處第3次崩塌，水保局花蓮分局派機具從上下兩端分頭清除，預計今天可以搶通。

玉里鎮代理鎮長江東成勘查崩塌處，邊坡仍有滑動疑慮，為確保民眾安全，國慶連假是否開放通行仍要評估，呼籲山區農友改道從竹林湖產業道路支線通行，非必要避免上山。（編輯：謝雅竹）1111007