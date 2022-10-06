營建署：918地震租金補貼從寬 解決民眾居住問題

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（中央社記者陳俊華台北6日電）營建署今天說，目前正在受理300億元中央擴大租金補貼，已請花蓮、台東縣政府盡快造冊、先核定需要的住戶，如尚未租屋也可先行受理，租約確認後災民的補貼金額每月可領3840元起。

營建署透過新聞稿表示，內政部次長花敬群9月29日赴花東勘災時，就已向災民、花蓮、台東縣政府說明，正在受理300億元中央擴大租金補貼，已請花蓮、台東縣政府盡快造冊、先核定需要的住戶，如尚未租屋，例如找親友借住、暫住等的民眾，也可先行受理，租約文件或證明都可後續再補，租約確認後災民的補貼金額每月可領新台幣3840元或4320元。

營建署說，對於持有因震災亟待修繕住宅者，也可先行向花蓮、台東縣政府申請「緊急修繕」後先行修繕，並辦理一般貸款，明年8月住宅補貼開辦時，再申請修繕住宅貸款利息補貼，屆時合格者可就優惠貸款額度最高80萬元部分，調降為優惠利率（目前為0.812%），補貼期限最長15年，寬限期最長3年，以減輕其利息負擔。

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營建署表示，918地震造成花蓮及台東當地部分老舊平房受損，這次已放寬補助規定將單一透天住宅，如透天厝納入建物補強補助對象，並以紅黃單受災住宅為主，將從寬認定，無保存登記可資證明實際居住使用的建物，每件將可補助50萬元，以符合民眾就地震受損的柱子、牆面等結構進行復原的修繕需求。

營建署指出，為加速推動，已協調將由建築師公會及土木技師公會等民間團體，以一條龍式協助民眾辦理補助與家園修復作業，並請地方政府可先行受理，讓受災民眾儘速回復正常生活。（編輯：林興盟）1111006