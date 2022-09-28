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花東鐵路9/30起僅玉里至富里接駁 候車平均15分鐘

2022/9/28 21:33（9/28 21:49 更新）
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台東強震導致花東火車無法行駛，多處鐵路有挫屈隆起現象，其中花蓮富里鄉東里火車站月台雨棚崩落，台鐵局展開搶修。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日
台東強震導致花東火車無法行駛，多處鐵路有挫屈隆起現象，其中花蓮富里鄉東里火車站月台雨棚崩落，台鐵局展開搶修。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日
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（中央社記者汪淑芬台北28日電）花東鐵路受918地震影響，部分路段中斷停駛，台鐵今天表示，目前持續搶修，30日起僅剩玉里至富里須接駁，平均候車時間15分鐘以內。

台鐵今晚發布新聞稿，受918地震影響，花東線鐵路部分路段中斷停駛，花蓮至鳳林及富里至台東路段已於22日通車，鳳林至玉里間也將於30日起恢復行駛。

台鐵說，30日起只剩玉里至富里間須以公路接駁，玉里往富里班次從每天上午6時30分至晚間10時；富里往玉里班次每天上午6時至晚間10時10分，接駁車班次依火車行駛時刻開行，平均候車時間在15分鐘以內，原先花蓮至玉里至台東間類火車公路接駁不再辦理。

另30日起，花東線玉里以北，除自強號301、420次及莒光號1、2次計4列次停駛外，其餘班次按原表定時刻恢復行駛；南迴線對號列車，每天增開新左營至台東間柴聯自強號3列次及EMU3000型自強號1列次。

台鐵同時停駛週六、日開行的302、305、310、443次列車。另307、127、323、322、334等5列次行駛至富里站，其餘列車均以台東站起訖。富里至台東間，每天上午6時至晚間9時，以每30分鐘開行1列次為原則，共計開行對號列車6列次及區間車60列次。

台鐵全線普悠瑪、太魯閣及EMU3000型自強號恢復原有購票及乘車規定，取消站票措施。（編輯：陳政偉）1110928

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