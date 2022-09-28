918強震受困玉里倒塌超商 被救母女出院慶重生

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）918強震，花蓮玉里7-11超商建築物倒塌，受困在瓦礫堆的母女被救難人員先後救出，經玉里慈濟醫院治療今天出院，身上有9處骨折的媽媽忍著痛楚與5歲小女兒一起切蛋糕慶重生。

玉里慈濟醫院上午為母女兩人及在家被物品撞倒跌傷的袁阿嬤，舉辦災後重生感恩祝福分享會。

9月18日台東強震，在玉里鎮造成大橋斷裂、鐵道毀損等災情，玉里鎮中山路一家7-11超商3層樓房應聲倒塌，幸好受困民眾陸續被救出；地震3小時後，救難隊救出一對受困母女，5歲女童先獲救，她的母親相差不到10分鐘也順利獲救，母女都被送到玉里慈濟醫院急診救治。

被救出的媽媽是39歲衛福部玉里醫院護理佐理員葉金宜，她說，事故當天休假，她帶著小女兒到便利商店買完東西，騎著電動機車在路口停等紅燈，一陣天搖地動，連人帶車倒在馬路上，正準備要扶起女兒時，旁邊的超商樓房就整個坍塌，她和女兒都受困。

葉金宜說，當時女兒大哭，她安撫女兒不哭才能保持體力；一開始手機沒訊號，只好利用LINE先是打給工作醫院的護理長，請她求援，後來聯絡上在營造公司上班的丈夫，才知道外面狀況，救難人員已開始營救。

受困約3小時，她趴著，女兒躺著，她不斷敲東西發出聲音讓救難人員找到，當她用手機打出亮光，女兒先被救出時，心中大石終於放下。

主治醫師、副院長林志晏說，小女孩在爸爸陪伴下先被救護車送來醫院，大腿有一道很深傷口；約10分鐘後媽媽送來，身上包括肋骨、腰椎等有9處不同程度骨折。

葉金宜的丈夫提到當天焦急心情，忍不住拉起衣服擦眼角淚水說，感謝救難人員、醫護人員協助，妻女總算平安、順利出院。

玉里慈濟醫院院長陳岩碧指出，在地震當下，醫院醫療與辦公設備也受到不同程度毀損，但全院員工在接獲大量傷患動員簡訊後，紛紛放下家中災情，除了因橋斷、交通因素無法趕回醫院者，當天約50多名員工趕回工作崗位，維持急診醫療與開刀房運作，即時搶救數十名到院輕重傷民眾，令人感動，也感謝各界支援與加油打氣。（編輯：陳仁華）1110928