深入無家者危殆生活 黃克先專書獲獎籲政府先給住

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）台灣大學社會學系副教授黃克先所著「危殆生活：無家者的社會世界與幫助網絡」，今天獲頒中央研究院人文及社會科學學術性專書獎，他建議對無家者不僅於社會救濟，應先給住。

中研院舉辦「第十一屆人文及社會科學學術性專書獎」頒獎典禮，共47件申請，5本脫穎而出。

黃克先的「危殆生活：無家者的社會世界與幫助網絡」一書，也獲頒第46屆金鼎獎非文學圖書獎、2022 Openbook好書獎。

黃克先說，在學術界工作，感謝獲得中研院肯定，期許自己以面對社會、提醒社會的方式寫作，此書獲肯定，反映出台灣社會對這個議題的認同、共享的迫切感。

黃克先告訴中央社記者，他在書中從居住正義角度提出行政建議及行動方案，即應比照英美，先提供無家者住所，他們是經濟弱勢者，遭到歧視，無法穩定工作，租屋會被拒絕，應由內政部營建署及地方政府都市發展局一起面對，而非僅社會救助部門投入。

黃克先說，日常生活可見像原子般在社會角落生活的無家者，通常因為惡臭、外貌，想幫助的人也不得其門而入，更多時候是快速走過，因為無視這個狀況最快；無家者似乎是無社會性動物，這點令他好奇，查報導、與社工交談也得到類似資訊。

但黃克先質疑是否果真如此，他說，回溯社會學芝加哥學派早期對無家者進行民族誌研究，發現芝加哥有一群被中產階級排斥的游移工，事實上很有秩序地追求著美國夢，這令他想瞭解在台灣社會「出頭天」的氛圍中，無家者到底怎麼活著。

黃克先逐漸一步步走進多數人看不見的社會，他說，穿梭在台大校園及艋舺公園之間感覺很迷離，反而在艋舺公園獲得非常大的啟發，感覺人生更加有意義。他並發現，裡面充滿豐富的社會連帶，無家者與原生家庭有連帶，並不是無家庭的人，同時建立新生家庭，在那邊非常浪漫地過著生活。

黃克先說，無家者也會形成社群，是互助的道德社群，交換著各種情感的支持，包含物資、金錢借貸，是非常豐富的連帶；同時他聽聞無家者分享生活的美好，轉眼間又訴苦連帶關係的斷裂；相對於社會網絡研究總是注重有多少條連帶、能帶來多少資源，他發現社會連帶不是多少的問題，連帶會不會被啟用，與如何被看待有關，而無家者對連帶的使用有其顧忌。

黃克先還觀察到，艋舺公園是很多善心人士滲透之處，並見證過無家者前往新北市參加活動，半夜活動結束時卻領不到原獲承諾發給的錢，必須步行回艋舺公園。

黃克先分析，台灣社會常自豪有非常美麗的風景，也不斷上演運用這種美麗的風景，但實際上是執行社會學上所說的象徵暴力，或是階級劃分；他不是要譴責做慈善的人，但是呼籲可以回過頭去檢視怎麼做更符合人性。

另有4本專書獲獎，包含中研院歐美研究所副研究員王智明的「落地轉譯：臺灣外文研究的百年軌跡」；中研院社會學研究所特聘研究員柯志明的「熟番與奸民：清代臺灣的治理部署與抗爭政治」；清華大學中國文學系玉山榮譽講座教授陳國球的「抒情傳統論與中國文學史」。

政治大學哲學系助理教授鄭會穎的英文專書John McDowell on Worldly Subjectivity:Oxford Kantianism Meets Phenomenology and Cognitive Sciences，書名中譯「約翰．麥克道爾論世間主體性—牛津康德主義遇上現象學與認知科學」。

每名得獎者獲頒新台幣60萬元及獎牌1面。（編輯：管中維）1111216