安坑輕軌原預定年底通車 可能延到2023年初

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北16日電）安坑輕軌原預計最快今年底通車，但新北市政府捷運工程局11日初勘後，預估年底報交通部履勘，根據淡海輕軌等初、履勘時程，安坑輕軌年底通車有挑戰，期程可能延到2023年初。

根據捷運局網頁，安坑輕軌位在新店區安坑地區，全線約7.5公里，設9座車站，民眾可在新北環狀線十四張站連通轉乘，預計通車後安坑到台北市通勤時間約可減少15到20分鐘。

新北市長侯友宜8月31日接受媒體聯訪表示，安坑輕軌雖面對物價上漲、缺工缺料挑戰，但仍希望年底完工。

捷運局代理副局長鄭智銘今天告訴中央社記者，根據初勘委員意見儘速改善缺失後，會報到交通部履勘，經再次改善缺失並確認成果後，會由交通部確定通過履勘，市府屆時會建議通車時程，「核定權還是在中央」。

他說，中央可能指定通車時間，也可能參照地方政府建議時間核准營運，捷運局會照程序、盡全力完成，確保在安全無虞狀況下通車。

捷運局完成初勘作業後發布新聞稿表示，經委員討論，共計有「履勘前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」16項及「後續建議改善事項」10項，捷運局與新北大眾捷運股份有限公司盡速完成應改善事項後，預計12月底可提報交通部辦履勘。

根據以往經驗，有11座車站的淡海輕軌綠山線2018年11月11日辦理初勘，12月10日交通部辦理履勘，12月19日交通部准予營運，12月24日通車營運。

有14座車站的新北環狀線2019年10月25日完成初勘，2020年1月5日交通部完成履勘，1月19日起試營運，1月31日正式通車。

有3座車站的淡海輕軌藍海線第一期，2020年8月30日辦理初勘，10月16日交通部辦理履勘，11月4日交通部核准營運，11月15日通車。（編輯：李明宗）1111216