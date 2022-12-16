寒流17日來襲下探6度 3000公尺以上高山有望降雪

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入冬首波寒流將在17日晚上報到，中央氣象局表示，預估北台灣最冷時間點落在17日晚間到18日清晨。圖為台北市信義商圈逛街民眾。中央社記者謝佳璋攝 111年12月16日

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（中央社記者余曉涵台北16日電）入冬首波寒流將在明天晚上報到，中央氣象局今天表示，預估北台灣最冷時間點落在明晚到18日清晨，中南部及花東則落在18日晚上到19日清晨，3000公尺以上高山明天降雪機率高。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，寒流明天晚上報到，各地氣溫逐漸下降，氣象局針對18縣市發布低溫特報。

氣象局說，明天寒流南下，各地氣溫明顯下降，明天傍晚起至19日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有攝氏10度以下氣溫發生；明天傍晚至18日台中以北、宜蘭、花蓮及金門有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率。

黃恩鴻表示，預計北台灣最冷的時間點將落在明天晚上到18日清晨，中南部及花東因為輻射冷卻等因素影響，最冷的時間點則會落在18日晚上到19日清晨。

寒流報到也讓3000公尺以上高山有機會降下入冬以來的首波瑞雪，黃恩鴻指出，明天一整天到18日清晨的降雪機率都很高。

黃恩鴻表示，19日起溫度回升，偏向乾冷的天氣型態，只有在基隆北海岸與大台北地區有零星短暫雨，下一波冷空氣預計21日報到，強度為大陸冷氣團等級，但是水氣少，僅北部及東半部有短暫雨，22日以後剩下東半部有短暫雨。（編輯：管中維）1111216