合歡山溫度達冰點 2省道下午5時起預警性封閉

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（中央社記者余曉涵台北17日電）公路總局表示，根據氣象情資研判，今晚台14甲線合歡山路段低溫達冰點以下，因此下午5時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）及台8線大禹嶺（107.5k~110k）路段。

寒流報到，各地溫度一路往下降，公路總局今天發布新聞稿表示，第2區及第4區養護工程處依據最新氣象情資研判，今天晚間台14甲線合歡山路段低溫達冰點以下，有固態降水或路面結冰機率，將影響行車安全。

公路總局指出，為維護用路安全，下午5時起（只出不進）預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）及台8線大禹嶺（107.5k~110k）路段，但視現地實際天候狀況，亦不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台7甲線，並於18日清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。

公路總局表示，有關「台8線117k+400關原災害路段搶修」實施交通管制，管制區間為「台8線114.6k~120.6k關原（距大禹嶺約4公里）至金馬隧道東端（距太魯閣牌樓約64公里）」路段，不分平日、假日，每天放行3次，時段分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時、下午3時至下午3時30分。

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為避免未即時通過117k關原管制站車輛，返程無法通過台14甲線41.5k雪季管制站，公路總局說，下午3時30分將先行於台14甲線41.5k大禹嶺路口進行封閉管制往台8線關原路段，籲請民眾預先規劃旅程掌握放行時段。

搶修團隊提醒，災害路段目前尚屬搶修復建階段，放行期間如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。（編輯：張芷瑄）1111217