信誼兒童動畫獎 孩子角度看疫情成最佳題材

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（中央社記者陳至中台北17日電）第14屆信誼兒童動畫獎今天頒獎，許多得獎作品都是以小朋友的角度，觀察COVID-19疫情下的生活點滴，既寫實又充滿童趣。停課在家太悶，還會想念跟同學打鬧、看老師罵人的日子。

國立台北教育大學附設實驗國小陳恩迦、藍紹齊、徐笙瑋等人合作的「我確診了？」獲得兒童組特優。主辦單位在新聞稿指出，他們製作的動畫短片，真實描寫COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）下的日常生活，結合俯瞰、特寫的運鏡手法，大獲評審肯定。

「我確診了？」充滿童言童語，敘述學校暫停實體課程，一開始大家都很開心，因為可一邊打電動一邊線上聽課，還能賴床賴得比較晚。但後來停課久了，卻開始想念上學的日子，不僅期待下課期間跟同學打鬧，課堂上看老師罵同學，也更有臨場感。

動畫也呈現陳恩迦疑似確診的經驗，擔心會被抓去其他地方（指防疫旅館）關好幾天、哪裡都不能去；每天快篩戳鼻子，也讓他非常不舒服，常戳到一把鼻涕一把眼淚。而心中真正的恐懼，還是擔心自己一旦確診，就會被死神抓走。

影片的結尾，陳恩迦並沒有確診，連續幾天快篩都是陰性，讓他鬆了一口氣，也反思與染疫的恐懼相比，媽媽平日的嘮叨碎念，反而是「多麼幸福的一件事」。

藍紹齊今天受訪時透露，影片主角雖沒有確診，但現實生活中，他們後續還是有確診的經驗，過程中感到「頭重腳輕」，整天不想動而賴在床上。這些點滴都會成為未來創作的題材。

台東縣加拿國小學生黃語恩、包振毅、余宗德、邱億凱、胡薰等人創作的「二條線」得到優選。疫情下，「有沒有二條線」成為熱門討論話題，但同學卻說，不是確診才有二條線，懷孕也會有二條線，「馬路中間也有二條線，顏色也可以換喔（指限制方向的雙黃線，與禁止變化車道的雙白線）。」

從天馬行空的討論回到現實，「二條線」影片中敘述確診後的經驗，頭像是被啄木鳥啄，痛到「可以捏爆一頭牛」，聞不到食物的味道、鼻子又酸又癢，更痛苦的是24小時都被關在家裡超級無聊，電視播放兒童確診的新聞，也讓他們心驚膽戰。

邱億凱等人今天分享，真的很期待「出關」的一天，當隔離期滿，終於可以出去玩，在籃球場上被問到「二條線」的事，大聲說出：「我快篩陰性」，是多麼開心的事。

宜蘭縣北成國小學生鄭博睿的作品「浩劫」，是今年優選中唯一的個人創作，從頭到尾都是他一人完成。他從科幻小說獲得靈感，貪念和野心促使戰爭，最終恐造成人類毀滅的浩劫。評審認為，鄭博睿將嚴肅的題材結合有趣的素材，創造動態與視覺不安的效果，把故事詮釋地相當有張力。

鄭博睿表示，影片製作歷時一年，期間一度想放棄，但母親林雅惠不斷鼓勵他，並建議與正著迷的帆船模型製作結合，把背景從中世紀改成大航海時代，促使他完成創作。

信誼基金會營運長廖瑞文表示，疫情並未讓小導演們的創作動機消退，居家學習熟練動畫技巧，反而更能突破傳統手繪模式，將沉悶的疫情生活，轉換成創作的動力。（編輯：陳政偉）1111217