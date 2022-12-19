新北攜手陽明交大推高中數位教學專區 47校受惠

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市政府指出，教育局長張明文與國立陽明交通大學校長林奇宏今天簽訂合作協議，打造全國規模最大的高中數位教學專區，提供全市47所公私立高中、4萬多名學生免費使用。

新北市副市長劉和然今天擔任新北市府與陽明交大合作儀式見證人後表示，數位專區將建置課程、線上雙語遊學團等數位內容，養成學生自主學習能力，實踐教室無邊界、學習無國界的教育願景。

林奇宏指出，這是大學與高中深化合作的重要起始點，藉由建置高中數位教學專區，提供師生跨校、跨域資源連結，促進中學教育的智慧學習。

張明文表示，新北市自民國109年起陸續與國立政治大學、台北市立大學、台北大學、馬偕醫學院等校簽約合作短期課程，今年與陽明交大簽約數位專區後，已完整對應大學18學群的課程拼圖，提供高中學生適性學習、生涯探索的課程規劃。

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張明文指出，鼓勵師生善用數位專區（https://www.ewant.org/local/enterprise/collegepage.php?id=297），一起努力，讓校校有平台、生生有課選、師師能做課，共創更多教育的美好。

新北市教育局表示，藉由專區建置，全市47所高中、4萬多名學生擁有自主經營的數位學習專區，學生不分城鄉，都可享受無距離感的大學數位資源；修習完畢課程，還可免費下載學習證書，豐富學習歷程檔案。（編輯：戴光育）1111219