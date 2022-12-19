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民航局：2023年春節兩岸航班返台尚有空位

2022/12/19 19:47
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）交通部民用航空局今天說，截至目前，2023年春節兩岸航班返台尚有空位，除1月12日到14日、17日訂位較滿，其餘尚有空位，平均訂位率約3成到6成，建議及早規劃行程。

民航局晚間發布新聞稿表示，春節10天連假，持續關注兩岸航班訂位狀況，但受限對岸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫考量，北京、上海浦東及廈門等航點仍有航班限制，如台灣出發到浦東載客航班限制每週7班，雖可依需求加開單向由浦東往桃園航班，但這也導致民眾無法順利買到來回程機票，確實不利行程安排。

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民航局說，民眾目前仍可訂到機位，節後部分航班承載較高，將持續關注市場供需變化。

此外，民航局表示，疫情持續近3年，各國都曾採邊境管制措施影響，航空市場已結構性變化，票價相應調整，兩岸航班票價也較以往有些變動。以浦東返台航班經濟艙單程機票為例，據民航局訪查，國籍航空公司於官網春節前提供約新台幣2萬元到3萬元經濟艙票價，陸籍航空公司約3萬元，建議購票前可比價。（編輯：李明宗）1111219

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