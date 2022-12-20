神旺大飯店改建 潮品集插旗信義區打造新品牌

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（中央社記者余曉涵台北20日電）神旺大飯店今年9月歇業宣布改建，旗下餐廳潮品集則在12月插旗信義區打造「潮品集．潮坊」新品牌，並由來自香港的潮州料理名廚何炳木掌勺。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，不少飯店業者選擇在疫情期間進行危老重建或是都更改建等，像是六福客棧、神旺大飯店、西華飯店、華泰王子大飯店，各飯店旗下的知名餐廳也不少選擇搬遷，要讓老味道持續保留。

神旺大飯店今年9月熄燈改建，旗下餐廳潮品集發布新聞稿表示，潮品集前進台北美食一級戰區信義區，打造全新品牌「潮品集．潮坊」，由來自香港的潮州料理名廚何炳木領軍，要用正統潮粵手法演繹鮮活海鮮。

潮品集表示，新地點規劃5間可分別容納6到12人的獨立包廂，餐廳也將原本神旺大飯店門牌搬來新地點，表達懷舊情感與傳承意味。

主廚何炳木廚藝年資超過50年，曾在香港美心集團潮江春、台北金島酒樓、香港半島潮州餐館、台北神旺大飯店等服務。

除了神旺大飯店旗下的潮品集外，華泰王子大飯店旗下的九華樓跟驢子餐廳今年7月也轉戰春大直商場重新營運；台北國賓飯店的米其林一星餐廳A Cut牛排館也已經遷至遼寧街新址。（編輯：屈享平）1111220