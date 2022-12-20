汽車維修職災賠上健康 3項技術可降9成風險暴露

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）汽車維修勞工超過8萬人，每天接觸或吸入化學物質，呼吸道疾病、燒燙傷、癌症風險高，勞動部研究建立減少粉塵逸散、設置抽氣過濾裝置、裝設尾氣抽氣等3項技術，風險暴露可降低9成。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所今天發布109年完成的「汽車維修業勞工健康危害因子實證調查研究」。

勞動及職業安全衛生研究所職業危害評估研究組簡任研究員潘致弘說，國內汽車總數已超過800萬輛，各大汽車品牌自有及私人汽車保養廠為數眾多，從業勞工已達8萬餘人，常會接觸化學物質，且有癌症案例，包含肺癌、血癌，以及呼吸道疾病、燒燙傷等案例，電焊時的紫外線也對眼睛有傷害風險，所以進行研究。

他並說，已針對板金、噴漆及維修等3種作業，建立3項汽車維修業安全衛生改善技術，依序為設置氣動研磨工具，可減少研磨時粉塵逸散；其次是針對噴漆作業人員，在調漆時設置抽氣過濾裝置，有機溶劑濃度約可降低99.8%；以及設置汽車尾氣抽氣裝置，可降低汽車尾氣暴露。

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媒體聯訪提問3種技術的風險降低如何，潘致弘說，當初有推廣20幾家，如果有依照正確的教導方式施作，風險暴露可降低90%，相關設置經費不貴，每套多在新台幣10萬元以下，後續還有其他廠家聯繫協助改善施作，整體改善情況後續會再補充分析量化數據。

另外，關於相關從業人員的健康分析，他也說，人力、經費有限，後續可再把從業人員的勞健保資料串聯健保資料庫等進行分析。（編輯：陳政偉）1111220