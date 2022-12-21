人文社科軟實力 國科會：明年4月海外人才補助徵件

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（中央社記者張璦台北21日電）國科會今天宣布，新一期「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」徵件擬於明年4月下旬開始，並將增加徵選名額，獲選的海外博士候選人與年輕學者，可分別獲一年研習期間新台幣90萬、60萬元培育經費，厚植台灣人文社會科學領域軟實力。

為改善國內人文及社會科學研究人才斷層現象，同時優化國外學術社群與台灣的實質連結，國科會民國107年起陸續推動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」（TOP Grants），主要培育「博士候選人」及「年輕學者」兩類，前者是在海外地區攻讀博士學位的博士候選人；後者則是專任於海外地區學研機構的教師或研究人員。

國科會指出，計畫迄今已培育85名博士候選人、20名年輕學者，培育完成後於世界各地研究機構任職，並於今天舉辦計畫第4期成果發表記者會，邀請完成培育及正在培訓的海外學人分享心路歷程及研究主題。

目前就讀於英國倫敦大學學院的博士候選人許齡方，論文研究主題試圖結合演化經濟地理學以及智慧城市的形成兩大理論，期許對城市的社會經濟發展有幫助。

許齡方會中分享，她在國際學術交流場域遇到的台灣人「少之又少」，這也凸顯出TOP Grants計畫的重要性，讓她得以扮演台灣與國際學術活動連結的橋樑。

不過，根據美國國家科學基金會（NSF）統計，台灣人文及社會科學領域赴美留學人數逐年縮減，從103年128名，至110年僅有55名。

國科會人文及社會科學研究發展處長林明仁受訪時分析，人文社會科學研究工作機會萎縮，台灣的大學擴張時期已經結束，不少海外學校也有找兼任老師代課，這是市場層面原因，此外，有一段時間台灣留學生面臨大量中國留學生競爭壓力，再加上近年少子化多少也影響。

他強調，對於仍願意投身學術研究的優秀學子，政府會盡力透過計畫，給予協助，這就是好的軟實力投資，「投資在人身上、向來就是好的投資」。

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國科會指出，111年度TOP Grants培育對象獲選名單已公告於計畫網站，共計評選出博士候選人25名及年輕學者5名，為期一年的研習期間分別可獲得培育經費90萬元、60萬元；年輕學者另可申請20萬元的學術專書出版費用。

國科會同時宣布，新一期計畫徵件作業預訂於112年4月下旬開始，並增加徵選名額，博士候選人部分，希望邁向30人，後續會爭取預算；希望符合申請條件的人文社會領域學人持續關注計畫網站及徵件資訊，踴躍提出申請。（編輯：潘羿菁）1111221