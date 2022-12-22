春節台金航線第3波加班機 23日開放訂位

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門立委陳玉珍今天召開第3波春節加班機協調會，要求民航局請兩家民航業者擴大機型、加開班次，提高春節台金航線運量，23日下午3時將開放訂位，共提供3136個座位數。

陳玉珍辦公室發布新聞稿表示，民國112年春節疏運第3波加班機，目前台北飛金門航線預計增加16架次、台中飛金門增加2架次、高雄飛金門航線預計增加4架次，共將增加3136個座位數。

相較去年的春節規劃運量來看，112年的台金航線座位數共有11萬5232人次，比去年的11萬4768人次小幅增加。陳玉珍指出，未來將視訂位情況，再決定是否加開班機；航空公司也表示，從訂位系統來看，仍有許多民眾重複訂位，希望這些鄉親早日決定行程，把重複的訂位釋出，將可有效舒緩其他旅客訂不到機位的需求。

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陳玉珍表示，過去3年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多金門民眾擔心搭機反倒讓疫情控制不易，因此有些人選擇過年過節時未返鄉團圓；今年下半年開始，不論是邊境陸續開放，或是防疫規格逐漸調降，都讓民眾春節返鄉的意願大幅提高。

此外，112年春節共有10天假期，陳玉珍認為可能有效紓解返鄉人潮集中在特定幾天的情況，她期待明年春節疏運計畫能順利進行；未來若航班受天候濃霧影響，她也會請國防部、航港局等單位做好準備，隨時支援加入疏運行列。（編輯：陳仁華）1111222