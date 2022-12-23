更多編輯台推薦新聞：
3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產
文化

3匠師獲選新科人間國寶 徐明河剪黏泥塑修復古蹟列重要文化資產

二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑
國際

二戰後德國持續追究集中營犯罪者 起訴高齡老人與時間死亡賽跑

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚
生活

台灣今年10大新聞 裴洛西訪台、九合一大選最受矚

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路
政治

立院初審通過平均地權條例 5重拳遏止炒房拚明年第2季上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

北台灣整天冷高溫不超過15度 中南部日夜溫差大

2022/12/23 08:25（12/23 09:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局表示，23日各地天氣大多為晴到多雲，白天北台灣氣溫仍偏低，高溫不超過攝氏15度，整天偏冷。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，23日各地天氣大多為晴到多雲，白天北台灣氣溫仍偏低，高溫不超過攝氏15度，整天偏冷。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中央氣象局表示，今天各地天氣大多為晴到多雲，白天北台灣氣溫仍偏低，高溫不超過攝氏15度，整天偏冷，而中南部、花東地區白天高溫16至21度，中南部日夜溫差大，留意溫度變化。

氣象局網站發布訊息指出，今日寒流及輻射冷卻影響，清晨除了台東、澎湖之外，全台都有出現局部10度以下低溫的機率，其中新竹至台南以及南投清晨有局部6度以下低溫出現機率。

氣象局表示，到了白天，北台灣氣溫仍然偏低，高溫不超過15度，其中桃園以北局部地區高溫不超過12度，整天偏冷，而中南部、花東地區白天高溫16至21度，中南部日夜溫差大，留意溫度變化。

氣象局指出，今天各地天氣大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨，屬於乾冷的天氣。

而桃園至台南、花東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受寒流影響，環境風場為偏北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111223

#寒流
#中央氣象局
#天氣
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
25日前寒流及輻射冷卻影響 北台灣低溫探6度