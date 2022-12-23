北台灣整天冷高溫不超過15度 中南部日夜溫差大

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中央氣象局表示，23日各地天氣大多為晴到多雲，白天北台灣氣溫仍偏低，高溫不超過攝氏15度，整天偏冷。（中央社檔案照片）

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（中央社台北23日電）中央氣象局表示，今天各地天氣大多為晴到多雲，白天北台灣氣溫仍偏低，高溫不超過攝氏15度，整天偏冷，而中南部、花東地區白天高溫16至21度，中南部日夜溫差大，留意溫度變化。

氣象局網站發布訊息指出，今日寒流及輻射冷卻影響，清晨除了台東、澎湖之外，全台都有出現局部10度以下低溫的機率，其中新竹至台南以及南投清晨有局部6度以下低溫出現機率。

氣象局表示，到了白天，北台灣氣溫仍然偏低，高溫不超過15度，其中桃園以北局部地區高溫不超過12度，整天偏冷，而中南部、花東地區白天高溫16至21度，中南部日夜溫差大，留意溫度變化。

氣象局指出，今天各地天氣大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨，屬於乾冷的天氣。

而桃園至台南、花東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風，東半部沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受寒流影響，環境風場為偏北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1111223