寒流發威 苗栗造橋清晨低溫3.9度

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寒流發威及輻射冷卻影響，根據氣象局觀測，23日清晨最低溫出現在苗栗造橋僅3.9度。圖為台北捷運中山站周邊民眾穿著厚外套出門。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北23日電）寒流發威及輻射冷卻影響，根據氣象局觀測，今天清晨最低溫出現在苗栗造橋僅3.9度。氣象專家吳德榮說，這波寒流將影響到26日清晨，白天或許不覺得很冷，但入夜降溫要留意。

根據中央氣象局觀測，今天凌晨最低溫出現在苗栗造橋，僅攝氏3.9度，其次是新竹峨眉跟苗栗公館4.1度。

氣象局持續發布低溫特報，今天至25日寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今天台南以北有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）區域為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）區域為新竹市、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新（22日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至26日清晨，乾寒流籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有強輻射冷卻作用加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，26日白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。27、28日西半部晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大，東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，29日起受另一波「東北季風」等級的弱冷空氣影響，轉為北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼的天氣型態。（編輯：黃世雅）1111223