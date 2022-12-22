天寒腳冷勿輕忽 高雄7旬婦「腳中風」險截肢

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）近期寒流報到氣溫驟降，高雄1名7旬婦人突然下肢冰冷、疼痛且麻木，檢查發現是俗稱「腳中風」的急性下肢動脈栓塞，經高醫團隊進行導管介入治療，免於截肢命運。

1名70多歲婦人日前發現腳趾會冷，且看起來灰灰的，但因還能走路就沒有警覺，症狀卻逐漸往周邊蔓延。經血管攝影檢查，發現是急性下肢動脈栓塞，由高醫周邊血管團隊進行導管介入治療，搶通急性阻塞的血管，再搭配整形外科完善照顧傷口，讓婦人逃過截肢命運。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天舉辦記者會並發布新聞稿指出，婦人案例並非特例，醫師在照護門診及住院病患時，常發現有民眾不瞭解周邊血管疾病，寒流一來肢體就會「凍未條」；醫院接獲的周邊導管治療個案（排除洗腎廔管個案）逐年增加，已將近每年500例。

高醫緊急周邊血管團隊主要召集人許栢超說，「腳是人的第二心臟」，過往因為民眾對於周邊血管疾病認知有限較無警覺，錯過治療時機，導致面臨截肢，甚至可能因此喪命。寒流來時尤須注意穿襪子保暖，避免天冷造成血管收縮，讓原本就狹窄的血管塞住。

高醫心臟血管內科主任林宗憲說明，周邊血管疾病包含周邊動脈疾病及周邊靜脈疾病，常見有上下肢動脈及靜脈阻塞，以及肺血管栓塞等。周邊動脈疾病與心臟血管疾病有共同危險因子，一旦診斷確定，除了醫師會給予抗血小板藥物，治療三高、戒菸等也非常重要。

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林宗憲表示，針對有跛行或是傷口無法癒合的病患，則可藉由導管介入，打通血管改善症狀，並使傷口能夠癒合。

高醫副院長戴嘉言指出，周邊血管疾病不可忽視，以嚴重肢體缺血病人為例，根據文獻，若有肢體傷口不易癒合情況，3年後死亡率可高達5成。高醫今年1月成立24小時緊急周邊血管團隊，並引入最新導管介入設備，是全台唯2提供全天候緊急周邊血管團隊的醫學中心。（編輯：謝雅竹）1111222