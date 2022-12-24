憂博士班學生越來越少 台大4年祭5措施爭取人才

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（中央社記者陳至中台北24日電）近年受到少子女化及台灣產業變遷影響，願意念博士班的人數越來越少，台灣大學近年祭出5項措施，包括提高獎學金、新設移地研究補助等，希望能爭取更多人才讀博士班。

台灣大學今天上午舉辦的校務會議，是校長管中閔卸任前最後一次主持，他特別在會議中報告「4年工作總結」。

管中閔提到，近年許多學院都觀察到，願意念博士班的學生人數越來越少；另一方面，學生也反映，讀博班時能得到的支持太少。因此學校祭出多項措施，讓博士生更無後顧之憂。

台大的措施包括提高逕讀博士獎學金；增加優秀博士生獎學金名額；同時也新設每月新台幣2萬元的「勤學博士生獎學金」；新設移地研究補助。

管中閔也提到，在學生組織的倡議和研擬出規劃方案下，台大成功提高博碩士生教學助理獎勵金，增加了25%。

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管中閔在校務會議中也提到，台大最近4年平均每年獲得捐款新台幣5.68億元，較2018年成長了170%。收支餘絀（含折舊及攤銷的帳面餘絀）也成功於2021年轉為正數，感謝財務單位做了很大的努力，尤其是推動校友小額定期捐款，以及讓每一分錢都花到最適當的地方。

管中閔今天會議一開始也特別有感而發，過去幾年受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，校園活動受到很大影響，校務會議也轉換地點開會。今天的會議重新回到原地點，代表疫情後回到常軌，也象徵他這4年任期「有始有終」。（編輯：黃世雅）1111224