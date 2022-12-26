H5N1、H5N2禽流感來襲 彰化竹塘、埔心列危險區

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（中央社記者張雄風台北26日電）農委會今天表示，針對H5N1禽流感已啟動加強防疫措施，目前推估是彰化竹塘、埔心等地區是較危險的區域，因為禽場多在濁水溪旁，野鳥可能是沿著溪水跑到禽場吃飼料而傳播病毒。

今年H5N1首度在台現蹤、連同原有H5N2，兩種禽流感夾攻，今年截至25日止，確診高病原性禽流感（HPAI）案例禽場計40場，其中28例為H5N2，12例H5N1，合計完成撲殺約38.1萬隻。行政院農業委員會今天為此舉辦「國內外禽流感疫情概況及防疫精進作為」記者會。

農委會副主委黃金城表示，H5N1禽流感病毒來勢洶洶，在全世界造成流行，就台灣而言，如宜蘭五結、高雄路竹、雲林水林等禽場都在11月爆發感染，但這幾個點經過消毒、撲殺後沒有再擴散，算是安全。

比較危險的地方，黃金城推估是彰化竹塘、埔心等地區，從12月14日至16日陸續爆發；他解釋，因為這裡是濁水溪旁，野鳥可能是透過溪水跑到禽場吃飼料而傳播病毒，是必須要加強管控的區塊。

另外，黃金城說，在嘉義東石、雲林水林兩禽場在隔壁，也都是11月底、12月初感染，研判是因為兩禽場西側為濕地、北側是北港溪，水鳥會在這個區塊聚集帶入病毒；但從11月到現在也沒有往外擴散，雖然這裡有好幾個場，研判疫情應該算是可控制。

至於12月21日雲林台西土雞場也染疫，黃金城說，當下已經請地方防疫所進行處理。整體來說，目前可以說清除是有效、範圍也在可以控制的狀態。

農委會防檢局副局長徐榮彬表示，目前已在執行「秋冬強化防疫措施」及「加強版秋冬方案」，強化禽流感熱區場域清潔消毒作業，如家禽集籠場、批發市場、理貨場及近3年禽流感案例場等；另外H5N1案例場，3公里內禽場主動監測，3公里至5公里禽場獸醫師臨床檢查。

另外如增加禽場主動監測採樣，預計今年自9月20日起至年底共將執行520場、並執行禽場外圍環境監測；要求動物防疫機關增強稽查運禽（蛋）、化製車輛清潔消毒的力度等。

徐榮彬強調，目前已通報案例場3至5公里禽場監測都是陰性，若發現染疫就會即時通報，且只要是陽性、即使沒有臨床症狀也會撲殺。（編輯：陳清芳）1111226