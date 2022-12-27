台大300席「遊心劇場」揭牌 串起校內藝文空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣大學新建的300席「遊心劇場」近日揭牌，預計112年開始營運，除提供戲劇系師生表演空間，也將串起校園藝文空間。（台灣大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北27日電）台灣大學過去較缺乏藝文表演空間，經過多年籌備，新建的300席「遊心劇場」近日揭牌，預計民國112年開始營運，除了提供戲劇系師生表演空間，也將串起校園藝文空間。

台大今天發布新聞稿，「遊心劇場」位於禮賢樓地下一樓，26日舉辦的揭牌儀式，以燈光秀展出過往鹿鳴堂2樓台大劇場的演出影像，並延伸到現今的遊心劇場，串起校園劇場的歷史與未來。搭配生祥樂隊2013年為台大校慶重新編曲的校歌，經典中更添新意。

台大校長管中閔表示，他4年前上任時，戲劇系就反映表演空間不足，他也深感師生沒有機會在校內表演，而必須「寄人籬下」，會是不小的遺憾。

管中閔表示，校方請戲劇系教師構思劇場的發展需求，進而規劃硬體設備，經過2年的施工，將交由藝文中心營運。他期待遊心劇場發揮功能，不僅串起台大校園內的藝文空間，也能成為國內戲劇表演領域中不能忽視的據點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

藝文中心執行長紀慧玲指出，遊心劇場的命名取自「莊子」，字面也可解讀為「遊戲的心」，英文取名University Players Theatre，期許成為演出團隊與觀眾的遊戲場，盡興探索藝術的無限可能。

紀慧玲表示，當初在設計場地時，特別保留空間、燈光與音響迴路的極大彈性，方便演出團隊外加設備、更動舞台，自由大膽地揮灑創意。觀眾席可容納約300人，活動式座椅可隨演出需要調整視角與數量。（編輯：管中維）1111227