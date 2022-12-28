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氣候因素近期菜價走揚 上市量增加預期回穩

2022/12/28 11:49
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）近一週台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤逾新台幣40元，引發關注。農糧署今天表示，11月天熱害蟲多，農民自主耕鋤，重新栽種已陸續收成，下週上市量更多，菜價將回穩。

台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價27日47.5元，引發關注。行政院農業委員會農糧署副署長姚志旺今天接受中央社記者電話訪問時說，這不是最高價，曾破50元過。

經查官網，台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤超過40元約逾1週，對比昨天攀上47.5元，今天已回跌至43.4元。對照農委會以每公斤25到35元為合理利潤區間，40元以上屬於偏高價位。

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農糧署作物生產組組長陳立儀說明，主因跟11月天氣熱有關，導致害蟲多，蔬菜品質不好會影響交易均價，農民於是自主耕鋤、重新栽種，接著因為這個月寒流來襲，重新栽種的菜長得比較慢，延後上市，不過本週已陸續收成，下週上市量會更多，菜價就會回穩。

他也說，這一週菜價會走揚，也跟天冷吃火鍋的人多，商用需求變大有關；另外，空心菜、菠菜、地瓜葉不是冬季葉菜，小白菜、青江白菜、茼蒿、萵苣等才是冬季葉菜，觀察菜價波動，宜以當季蔬菜做對比。（編輯：屈享平）1111228

#農糧署作物生產組
#陳立儀
#姚志旺
姚志旺
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