更多編輯台推薦新聞：
高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫
國際

高舉「要讀書」海報抗議 阿富汗女學生：即使一人也能對抗壓迫

糧價、高溫、北韓射彈到全球人口 回顧2022年10項破紀錄大事
國際

糧價、高溫、北韓射彈到全球人口 回顧2022年10項破紀錄大事

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
2023元旦新制一次看》18歲可辦信用卡租房、手搖飲須標咖啡因
首頁 / 生活

國產茶應溯源標示 超商、手搖飲料須標咖啡因含量

2022/12/28 12:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、楊淑閔台北28日電）為確保國產茶葉商譽，農糧署宣布，112年元旦起產製的國產茶須有溯源標示。食藥署則規定，超商、手搖飲等現場調製的含咖啡因飲料，應如實標示含量，或以紅、黃、綠等圖示標示。

行政院農業委員會農糧署日前公告，自112年1月1日起產製的國產茶葉，農產品經營者在流通、販賣前應依「溯源農糧產品溯源資訊項目及標示方式」規定，登錄溯源資訊及進行標示。但在此之前上市的茶葉產品不易回收貼標，則以產品產製日期為衡量基準。

農糧署進一步說明，依法標示產地為台灣者，須提供溯源農糧產品條碼（QR Code）、產銷履歷或有機標章等三者其中之一，以維護消費者及茶農權益，防範進口茶混充或偽標國產茶販售。

農委會主委陳吉仲昨天也表示，根據行政院長蘇貞昌指示，包含牡蠣、蒜頭、香菇等，只要溯源方法經衛生福利部審查通過，也會比照辦理。

不但國產茶須有溯源標示，衛生福利部食品藥物管理署公告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，112年元旦起，為避免消費者過度攝取咖啡因，超商、手搖飲等現場調製的飲料只要含咖啡因，都須標示咖啡因含量，違者最重可罰新台幣400萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

食藥署表示，業者可依含量區間以紅、黃、綠圖示，紅色代表每杯咖啡因總含量201毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量101至200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。新增標示方法也可採QR Code或其他電子化方式標示。

另外，食藥署也訂定「食品原料蘆薈之使用限制及標示規定」，規範可供食品原料使用蘆薈品種、部位、加工條件、蘆薈素含量限制、應標示之警語字樣。自112年元旦生效，但製造日期或進口產品輸入日期於生效前者，可繼續販賣至其有效日期屆期。（編輯：陳清芳）1111228

#食藥署
#陳吉仲
#國產茶
陳吉仲
國產茶明年起要能溯源 牡蠣蒜頭香菇將跟進 研究計畫遭指涉抄襲 陳吉仲：提告捍衛學術聲譽
蘇貞昌
指揮中心擬採檢自中國入境旅客 蘇貞昌促做好規劃 義務役恢復為1年 蘇貞昌：充分備戰才能避戰
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族