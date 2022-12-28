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嘉義塔山、鹿林山記錄20種蝙蝠 生態豐富

2022/12/28 12:40
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（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）嘉義縣阿里山鄉塔山及鹿林山具有良好的野生動物資源，嘉義林管處委託學者進行2年的蝙蝠調查與監測，發現有20種蝙蝠，當地的隧道及洞穴已成為蝙蝠良好的棲所或冬眠處。

林務局嘉義林區管理處今天發布新聞稿指出，轄管的嘉義縣阿里山鄉塔山及鹿林山是野生動物重要棲息環境範圍，具有良好的野生動物資源，為了解當地的蝙蝠資源，特地委託國立嘉義大學森林暨自然資源學系進行2年的調查與監測。

嘉義大學研究團隊透過棲所調查、豎琴網捕捉及蝙蝠超音波偵測器的錄音，過去2年在塔山一帶共記錄到20種蝙蝠，包括特有種的台灣大蹄鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、寬吻鼠耳蝠、台灣長耳蝠、長趾鼠耳蝠、紅棕鼠耳蝠、姬管鼻蝠和台灣管鼻蝠，特有亞種則包括堀川氏棕蝠、台灣毛腿鼠耳蝠和金黃鼠耳蝠。

其中台灣大蹄鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠、東亞摺翅蝠及金黃鼠耳蝠等4種是以洞穴為棲所，塔山是這些物種重要的棲息或度冬棲所，尤其金黃鼠耳蝠夏天在平地繁殖，10月才會來到塔山地區冬眠。金黃鼠耳蝠近年來族群數量有減少趨勢，在度冬棲所的保護格外重要。

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另外，研究團隊2年來在鹿林山鄰近的石山引水道記錄到最多的是東亞摺翅蝠，當地也是東亞摺翅蝠的繁殖棲所。去年調查最多達上千隻，今年10月調查時也記錄約有850隻。

嘉義林管處表示，食蟲性蝙蝠會吃掉大量的有害昆蟲，有助於減少農作物危害及疾病的傳播，部分食果性蝙蝠可以幫助植物傳粉或傳播種子，蝙蝠在宗教、文化、生態旅遊上也都提供許多功能，籲請民眾一起保護蝙蝠。（編輯：謝雅竹）1111228

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