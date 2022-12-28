明志科大可用資金居冠 5所私校呈負數

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）111學年度大專校院新生註冊率今天公布，教育部同時公布多項大專數據，包括學校可用資金、負債比率等，作為學生、家長填選志願參考，明志科大可用資金全國之冠，但有5所私校呈負數。

少子女化影響，私校經營備受挑戰，財務是私校退場參考指標之一，據教育部大專校院校務資訊公開平台的「私立學校可用資金、本學年現金增減情形」，110學年度108所私立大專院校，除5所私校呈負數，其餘可用資金呈現正數。

可用資金負數私校，以明道學校財團法人明道大學負數情形最嚴峻，為新台幣負7119.4萬元，高苑科大的負5982.8萬元次之，再者為中州科大的負2477.4萬元、環球科大是負862.1萬元及台灣神學研究院的負210.7萬元。前4所已被教育部列入專案輔導學校。

至於可用資金額度前5名的私校，則是由明志科技大學的81.75億元位居全國冠軍、長庚大學60.57億元排名第二，再者是亞東科大的59.45億元，其餘為慈濟大學50.42億元、輔仁大學42.64億元。

另外，公立大學在政府財政支援下，可用資金全數呈現正數，其中以台灣大學居首，可用資金達74.53億元、高雄科技大學50.32億元次之，再者是台中科技大學36.16億元、政治大學29.94億元、屏東大學28.71億元。

教育部為讓私校財務透明化，每年都會公布相關財務統計數據，評估指標包括學雜費收入變動率、現金餘絀變動率、本期餘絀比率、現金流量比率、速動比率、可用資金比率、負債權益比率、舉債指數等。

私校工會理事長尤榮輝今天晚間告訴中央社記者，少子女化問題只會越來越嚴重，預估未來恐怕有1/3私校會退場，盼3大呼籲讓政府重視私校辦學困境，首先是長期凍漲私校學費，官方也不願增加補助，無法合理展現私校辦學成本，「不能既要馬兒跑，又要馬兒不吃草」。

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接著是根據目前法規，若民間企業欲捐款給私立大學，僅能扣除稅額20%，捐給公立大學則能扣抵百分之百，尤榮輝認為，面對這樣不太公平的規定，社會比較不願意捐款給私校，希望政府能取消民間捐款公私立大學抵稅差異。

最後則是要思考公私立學費不公平競爭，尤榮輝說，公立大學學費僅有私校一半，但政府補助公立大學的錢卻又比私立學校更多，就算私校多努力辦學，也難以與公立學校互相競爭。（編輯：張芷瑄）1111228