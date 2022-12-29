國產柳橙營養勝櫻桃、富士蘋果 春節鮮採上市

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）春節水果除了棗子、蓮霧、釋迦等，台南區農改場今天表示，國產柳橙陸續上市，維生素C、鈣含量比櫻桃、富士蘋果多數倍，1顆可提供每日所需膳食纖維量的16%，春節可多享用。

行政院農業委員會台南區農業改良場今天發布新聞指出，全台柳橙栽培面積4889公頃，產區集中在台南市、雲林縣、嘉義縣等地，占總栽培面積85%，產期集中每年約在11月到隔年1月間，利用簡易通風及冷藏庫貯藏，3、4月仍然可在市面上購買到國產柳橙。

台南區農改場並引述衛福部食品營養成分表說，每100公克的柳橙果肉，含維生素C有41.2毫克，是進口的富士蘋果的16倍、櫻桃的4倍；鈣有28毫克，為富士蘋果的7倍、櫻桃的2倍；且1顆柳橙（150公克），可提供每日所需膳食纖維量的16%、維生素C攝取量的62%，呼籲國人把握產季享用。

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另外，響應減碳愛地球，台南區農改場並說，相較於進口水果，吃國產柳橙，其交通運輸排放量絕對低許多，舉例來說，從美國佛羅里達進口的橙類水果，交通運輸碳排放量為國產柳橙6倍之多，吃國產柳橙還能愛地球。

購買時，台南區農改場建議選擇果實飽滿、有沉重感者最佳，且熟度愈足者風味愈好，外觀果皮要有光澤、果蒂部呈青綠色，代表新鮮度佳，若產生黑變或脫落，代表已久放。（編輯：陳政偉）1111229