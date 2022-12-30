東北季風影響迎風面北東濕涼 中南部多雲偶飄雨

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30日仍受東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生機率。圖為台北市中正區街頭民眾用外套擋雨。（中央社檔案照片）

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（中央社台北30日電）中央氣象局表示，今天仍受東北季風影響，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生機率，其他地區亦有零星短暫雨，新竹以南的平地慢慢會轉為以雲量偏多的天氣為主。

氣象局網站發布訊息指出，溫度方面，清晨各地低溫約攝氏14至17度，早出晚歸的朋友請留意適時增添衣物；北部及東北部整天感受濕涼，白天高溫僅17、18度，其他地區高溫約20至22度，感受舒適。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及桃園至彰化地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，此外，東半部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請特別注意；3000公尺以上高山有零星降雪機率，山區道路請慎防積冰或路面濕滑的現象。

根據環保署空氣品質預報資訊指出，今天受東北季風影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：黃世雅）1111230