迎接農曆春節旅遊旺季 華航復飛日本高松、廣島

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北30日電）為迎接明年農曆春節旅遊旺季，中華航空今天宣布，日本航線112年1月起增班福岡、名古屋、琉球之外，也將復飛桃園至廣島，以及桃園至高松航線。

中華航空今天發布新聞稿表示，迎接春節旅遊旺季，112年1月起持續增班，其中日本航線將復飛桃園至廣島及桃園至高松航線，桃園往返福岡、名古屋、琉球也增班；另外高雄出發航班恢復飛航大阪、首爾仁川及曼谷。

華航表示，因應過年旅運需求，各地區航線都規劃增班，總計明年第1季將再增班3成以上。

華航指出，明年1月4日復飛桃園-廣島，1月19日復飛桃園-高松，分別提供每週4班載客服務；桃園-福岡航線則增至每週8班，桃園-名古屋增至每日1班，桃園-琉球增至每週5班，1月17日起再增飛至每日1班。東南亞航線除宿霧已在今年12月1日開航，1月2日起再開航峴港，1月20日新增清邁，緬甸仰光及印尼峇里島也將增班。

華航說，高雄出發航班，1月復飛大阪、首爾仁川及曼谷，農曆春節期間更擴大班次，高雄-曼谷飛航每週6班，高雄-大阪每週6班，高雄-首爾仁川每週5班；另外高雄-東京則自1月17日起增至每週6班。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

兩岸航線方面，華航說，目前桃園往返上海提供每週四、隔週日，總計2週3班的載客服務；因應春節返鄉需求，1月21日前上海浦東飛往桃園航線增為每日1班，另桃園-香港航線1月起增為至少每日2班。

華航指出，長程航線部分，1月起桃園-洛杉磯增至每週8班，桃園-溫哥華增至每週7班，桃園-維也納增至每週4班，桃園-布里斯本-奧克蘭及桃園-墨爾本則增至每週5班。（編輯：陳政偉）1111230