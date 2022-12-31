嘉縣水上國小120週年校慶 展陳澄波手寫履歷書

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣水上國小31日舉辦120週年雙甲子校慶，228事件罹難者、畫家陳澄波曾在水上國小任教，校方收藏他任教職證明「履歷書」，特別於校史室展出。中央社記者蔡智明攝 111年12月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）嘉義縣水上國小今天慶祝設校120週年雙甲子校慶；228事件罹難者、藝術家陳澄波百年前曾在此任教，校方今天展出他親手用毛筆寫的「履歷書」，吸引不少人特別來觀賞。

水上國小今天舉辦120週年雙甲子校慶，上午學校湧進數千人參與活動，嘉義縣長翁章梁、水上鄉長林緗亭等人都出席；水上國小校長方正一致詞感謝各界支持，讓學校教學維持良好教學品質，新建PU跑道。

方正一指出，學校歷史悠久出了很多名人，像知名畫家陳澄波，日治時期曾在水上國小任教，校方收藏他任教職證明「履歷書」，今天在校史室展出。

教務主任郭芳儒告訴中央社記者，陳澄波1920年左右在水上國小任教，距今已百年，他親手寫的「履歷書」年代久遠，必須用透明壓克力罩住保護，禁止民眾翻閱，今天有很多人特地到校參觀。

林緗亭接受中央社記者訪問表示，水上鄉很多家庭從曾祖父到孫子四代人都是讀水上國小，水上國小培育很多人才，醫師、會計師、民意代表等，她就是水上國小的校友，感謝校方舉辦雙甲子校慶活動，讓很多校友可以回母校共襄盛舉。

據水上國小網站介紹，水上國小於日治時期明治35年（1902年）以嘉義公學校分校名義開辦招生，明治36年改稱水掘頭公學校，大正10年改稱台南州水上公學校。

1945年更改校名為台南縣水上鄉第一國民學校，1950年行政區域調整隸屬嘉義縣，校名改稱嘉義縣水上鄉水上國民學校，至今設校已120年。（編輯：謝雅竹）1111231

嘉義縣水上國小31日舉辦120週年雙甲子校慶，學校上午湧進數千人參與活動。中央社記者蔡智明攝 111年12月31日