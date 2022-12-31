流感重症新增5例 6歲童高燒意識不清送醫確診

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）衛福部疾管署副署長莊人祥今天表示，過去2週新增5例流感重症，其中年紀最小為6歲男童，因發燒、意識不清等症狀送醫確診；公費流感疫苗剩約7萬劑，籲符合資格者盡快接種。

10月起進入秋冬流感季，根據衛生福利部疾病管制署統計，至今累計19例流感併發重症病例，包括16例H3N2、2例H1N1及1例B型，其中3例死亡。

莊人祥表示，這次新增5例重症，發病日介於12月12日至20日之間，皆未死亡，分別為6歲、50多歲、60多歲、70多歲、80多歲，其中4例男性、1例女性，全都沒有接種流感疫苗。

除了6歲男童，其他4名長者都有慢性疾病，莊人祥指出，80多歲個案有腎臟病和慢性阻塞性肺病，70多歲個案有糖尿病和高血壓，60多歲個案有心血管疾病，50多歲個案則有肝臟疾病。

針對6歲男童部分，莊人祥進一步說明指出，個案從12月12日開始發燒、意識改變、極度倦怠感，12月13日到急診就醫，當天驗出A型流感陽性，因持續意識不清，懷疑病毒性腦炎，轉診至另外一家醫學中心，12月16日經PCR驗出H3N2陽性。

不過，莊人祥表示，整個疫情目前沒有看到上升趨勢，跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前相比，也屬於比較低的狀態。

公費流感疫苗已接種632.5萬人次，剩約7萬多劑。莊人祥預估，打氣跟往年相比算是打得不錯，但因為量少加上符合接種資格的人也變少，接下來應該會慢慢打完。

至於今年流感是否會進入大流行，莊人祥說，不一定，「過完年什麼事情都有可能發生」，例如民眾過年可能出國去玩或是有民眾回國；此外，剛打完疫苗會有免疫力，過一段時間是否會有變異株出現，都影響整個疫情。（編輯：陳政偉）1111231