北市公費流感疫苗已用完 人口涵蓋率達30.1%

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市衛生局表示，111年度流感疫苗共採購74萬1243劑，截至今天已全用完，人口涵蓋率達30.1%。

衛生局今天發新聞稿表示，最近流感病毒活躍，12月起逐漸升溫，流感季全國累計19例流感併發重症病例（北市3例），其中3例死亡（北市1例）。

衛生局指出，流感症狀主要包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，北市公費流感抗病毒藥劑合約院所計388家，有類流感症狀民眾可由醫師依主訴與臨床判斷，評估是否符合用藥條件，倘經判斷符合條件者，不需流感快篩即可開藥。

衛生局提醒，流感症狀與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相似，民眾可先使用家用快篩試劑檢測；而跨年及元旦假期即將到來，民眾參加相關活動應做好個人衛生及咳嗽禮節，如出現類流感症狀，戴上口罩就近就醫，生病不上班、不上課、勿參加跨年或聚會。

此外，衛生局也呼籲民眾若要買解熱止痛藥，應適量購買即可、不囤積，並謹記5要原則「要知道、要看標示、要告知、要遵醫囑、要問專業」及5不原則「不喝酒、不併用、不空腹、不亂買、不過量」，並落實「生病找醫師、用藥找藥師」的正確觀念。

衛生局表示，常見的解熱止痛藥主要分為乙醯胺酚（Acetaminophen）及非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）。其中含乙醯胺酚解熱鎮痛藥主要用於減輕疼痛和退燒治療，過量使用會有肝損傷風險；而非類固醇類消炎止痛藥用於減輕疼痛和消炎，易有腸胃與腎臟損傷風險。

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衛生局說，大部分綜合感冒藥、感冒藥水或退燒藥中，常含有乙醯胺酚，單次用藥含量大約介於250至500mg之間，若同時與其他綜合感冒藥併服，可能會有過量問題。

衛生局舉例，以一顆500mg的乙醯胺酚止痛藥來說，健康成人一天最多不超過8顆，單次使用不超過2顆，若同時使用感冒藥水或其他退燒藥就可能過量，因此不宜併用此類藥物；也不要同時服用2種以上含乙醯胺酚藥品，以避免過量使用會造成肝損害。（編輯：李錫璋）1111230