公費流感疫苗剩19萬劑 指揮中心籲民眾把握

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（中央社記者沈佩瑤、陳至中台北15日電）寒流將來襲，中央流行疫情指揮中心今天提醒，除做好保暖及相關防疫措施，符合公費流感疫苗資格者應儘速接種，目前剩約19萬劑即將用罄，請民眾把握。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，10月起又進入秋冬流感好發季，中央氣象局預報，今年入冬以來首波寒流17日報到。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，寒流將來襲，除注意保暖，應儘速接種流感疫苗以提升免疫力，手部衛生、咳嗽禮節等相關防疫措施也要持續注意，出入人潮擁擠如演唱會等地，建議全程戴口罩，有症狀在家休息，以免造成病毒傳播。

王必勝再次強調，符合資格者應盡快接種COVID-19次世代疫苗，國內疫情有反轉跡象，未來預期會有一波，加上出國旅遊、年關將至等各種餐飲宴席頻繁，都會增加傳播，且中國疫情持續升高，或多或少會對台灣造成影響。

有關目前流感疫情，指揮中心發言人莊人祥表示，過去一週流感重症的確診病例沒有增加，仍維持14例、其中3例死亡。

莊人祥說，流感疫苗目前接種逾620萬劑、剩約19萬劑，即將用罄，符合公費疫苗接種對象請趕快接種，即使不符合公費資格，若有出國打算，也鼓勵施打自費。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天接種2萬8704人次。

昨天COVID-19疫苗接種3萬5838人次，截至目前為止累計接種6462萬8236人次；人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74.5%，第2次追加劑接種率18.4%（65歲以上接種率43.5%）。（編輯：管中維）1111215