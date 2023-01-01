國際職涯不是夢 全球中央分享經驗談

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後疫時代各國邊境開放，推升海外工作可能性。《全球中央》1月號封面故事〈逐夢海外〉報導各國求職、創業經驗及職場生態，並傳授如何讓國際工作找上你，與海外求職的風險。中央社 112年1月1日

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（中央社台北1日電）全球化趨勢下，海外求職是許多人嚮往的選項，後疫時代各國邊境開放，更推升海外工作的可能性。《全球中央》1月號封面故事〈逐夢海外〉報導各國求職、創業經驗及職場生態，並傳授如何讓國際工作找上你，與海外求職的風險。

許多人對海外工作抱持美好憧憬，不僅開闊視野，也能累積較高的薪資。疫情舒緩、各國紛紛解封邊境，加上 LinkedIn、打工度假推波助瀾，讓嚮往海外工作的人躍躍欲試。

德國缺工問題嚴重，政府鼓勵各國人才到德國工作，留德學生如果想留下來工作，畢業後還可獲得18個月的找工作簽證。法國是看重學歷的國家，特別是私立商業、科學等專業的「高等學院」，寫上履歷幾乎等於就業保證。去年7月起入境澳洲無須再檢查疫苗認證，前往澳洲邊玩邊撈一桶金的同時，也必須多方面探聽澳洲打工度假的實際情況，才能獲得充實的壯遊體驗。

越南經濟飛躍成長，成為全球關注的潛力市場，一群台灣年輕人在越南創業賣珍奶虧損三年後，靠著「只做外帶」獲利翻身，在越南展店近200家。

嚮往國際職場的人，要比一般人有更長遠的規劃，才能構建前往理想國度工作的橋梁。封面故事〈逐夢海外〉報導在德國、法國、澳洲、新加坡、越南等國求職、創業經驗及職場生態，傳授如何向全世界投履歷，並揭露海外求職的風險。

全球各大車廠都積極搶進電動車，歐洲福斯、美國通用一線要角，紛紛訂出燃油車的末日期程。美國國會還通過《降低通膨法》，以利北美車廠調整設備產出電動車，購買北美生產的電動車享有高額補貼。

《降低通膨法》引起歐盟強烈不滿，指控華府只顧美國利益，犧牲歐洲經濟與汽車產業。電動車產業不僅是已開發國家競逐、保護的激烈戰場，越南、印度也不落人後，期盼成為進步、榮耀的象徵。

被視為21世紀石油的鋰電池，同樣需求暴增，美國、歐盟與韓國全力布局鋰、鎳等關鍵礦物，搶建電池製造廠與供應鏈，不讓中國獨霸世界。專題〈動力新賽局〉深入剖析這場汽車產業蛻變與儲能資源之爭。

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本期〈看世界〉一起打卡懷舊古風景點，到巴黎體驗遮蔽式廊街的熱鬧街景、感受曼谷黎明寺的絕美混搭、走訪臨時建物變身的舊金山藝術宮、靜謐優美的北村八景韓屋村、全台最完整的園林古蹟板橋林家花園、新舊共榮的新加坡中峇魯、人氣滿點的東京淺草寺與絢麗霓虹的洛杉磯百年中央市場。

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