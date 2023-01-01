元旦假期第2天國道大致順暢 上午留意7路段

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（中央社記者余曉涵台北1日電）根據國道即時路況，今天上午8時30分，國道大致順暢，不過交通部高速公路局預估，上午重點壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹等，提醒用路人注意。

國道即時路況顯示，上午8時30分，國道大致順暢，並未有明顯壅塞路段。高公局表示，截至7時，交通量為11.7百萬車公里。

高公局指出，上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於中午12時後出發，另建議南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5南向用路人建議於下午5時後出發，國5北向用路人建議上午9時前出發。

高公局說，今天相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時封閉國1埔鹽系統南向入口、清晨5時到中午12時封閉國5石碇及坪林南向入口、中午12時到晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時實施國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：管中維）1120101