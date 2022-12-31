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跨年元旦3天連假 全台空氣品質良好或普通

2022/12/31 11:07
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（中央社記者楊淑閔台北31日電）環保署空氣品質監測網顯示，今天環境風場為東北風，雲嘉南以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；預測全台空氣品質擴散影響區都是良好或普通等級。112年1月1、2日放假日也是。

環保署指出，依監測資料及氣象局氣象資料顯示，31日受東北季風影響，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳；高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積；晚間各地有慶祝活動，須留意短時間濃度可能易上升。

環保署預測，今天竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為良好等級；北部、高屏空品區及馬祖、金門為普通等級。

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接下來112年1月1日，環保署說，東北季風稍減弱，環境風場為東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。

2日東北季風仍稍減弱，環境風場為東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。（編輯：陳政偉）1111231

#連假
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