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元旦北東有雨 各地早晚偏涼台南以北低溫15度

2023/1/1 08:04（1/1 08:29 更新）
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圖為台北市中正區上午下起陣雨，街頭民眾撐傘或戴上帽子遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
圖為台北市中正區上午下起陣雨，街頭民眾撐傘或戴上帽子遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社台北1日電）氣象局說，今天元旦受東北季風及南方雲系影響，水氣偏多，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區雨勢較大，其他地區多雲偶有零星短暫飄雨。

溫度方面，中央氣象局表示，各地早晚偏涼，北部、宜花仍濕涼，台南以北、宜花低溫約攝氏15至17度，高屏及台東18至20度；預測明天白天高溫比今天稍微上升，桃園以北、宜蘭高溫約18至20度，新竹以南、花東高溫約21至23度。

此外，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、台南、東南部沿海空曠地區及桃園、新竹內陸地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局並指出，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生的機率；3000公尺以上高山有機會出現零星降雪，行經山區道路慎防積冰或路面濕滑。（編輯：管中維）1120101

#中央氣象局
#桃園
#恆春半島
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