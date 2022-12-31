國道零星路段壅塞 元旦留意14處地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北31日電）根據國道即時路況顯示，今天晚間6時西部國道僅零星路段壅塞，其餘大致順暢。高公局說，預估明天國1南向楊梅-新竹等14處路段恐多壅塞。

今天是元旦假期第1天，國道即時路況晚間6時顯示，僅國道1號湖口服務區到湖口、后里到台中系統，還有國道3號三鶯到樹林、大溪到鶯歌系統等路段車多壅塞，其餘包含國道5號大致順暢。

高公局表示，明天為元旦連假第2天，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高公局預估，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人盡量於上午6時前或中午12時後出發，另外建議南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5南向用路人建議清晨5時前或下午5時後出發，而國5北向用路人建議於上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施包括凌晨0時到中午12時封閉國1埔鹽系統南向入口、清晨5時到中午12時封閉國5石碇及坪林南向入口、中午12時到晚間9時封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

省道方面，公路總局表示，預計今天晚間鄰近跨年活動地點的省道路段，包含台2線、台2乙線淡水到關渡路段、台14甲線霧社到清境農場路段、台21線日月潭周邊、台74線台中環線等，以及明天清晨迎曙光熱點路段如台9線太麻里、台14甲線合歡山、台18線阿里山、台26線墾丁等路段將出現車潮。

公路總局提醒，用路人參加相關活動請遵循現場交通管制措施及人員指引，如欲前往高山地區應留意天氣預報及道路管制資訊，夜間及清晨時段駕駛時請注意路況，勿疲勞駕駛。

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公路總局指出，明天為元旦連假第2天，預估部分觀光景區車流將湧現，包含北部地區台2線福隆及萬里到大武崙路段、台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台3線大溪路段，中部地區台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社至清境農場路段、台21線日月潭周邊路段，及東部地區台9線礁溪路段。

主要城際道路台61線鳳鼻到香山、竹南及中彰大橋路段、台1線及台26線水底寮到楓港路段、台9線蘇花路廊及部分銜接國道路段包含台74線台中環線接國3、台86線仁德系統、台18線國3中埔交流道路段預估也會出現車多或壅塞情形。（編輯：張芷瑄）1111231