元旦桃園以北、東半部都有雨 新年曙光可遇不可求

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氣象局預報31日晚間到元旦清晨，桃園以北、東半部都有下雨，中南部也會有零星短暫雨。圖為北市萬華區民眾撐傘過馬路。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北31日電）氣象局表示，今天晚間到明天清晨，受到東北季風及南方雲系帶來的水氣影響，桃園以北、東半部都有下雨，中南部也會有零星短暫雨，因此要看到元旦第一道曙光「可遇不可求」。

中央氣象局預報員林定宜今天告訴中央社記者，受到東北季風跟南方雲系北移影響，今天晚上到明天清晨的天氣都不理想，桃園以北及東半部都會有降雨情形，中南部也會有零星短暫雨。

氣象局也發布大雨特報，受到東北季風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。大雨特報地區包含基隆市、新北市及宜蘭縣。

林定宜指出，這種天氣型態會一直持續到明年1月2日，1月3日起東北季風持續影響，南方雲系影響減少，迎風面仍有短暫雨，其他地區則是多雲到晴的天氣型態，其中，3日還有殘留的中層雲系，所以西半部山區有零星短暫雨。

林定宜說，1月5日起，東北季風減弱，氣溫稍微回升攝氏1到2度，但各地早晚氣溫仍偏涼，大台北及東半部等迎風面地區仍有局部短暫雨，其他地區是多雲到晴的天氣型態。

另外，林定宜指出，明天跟後天在3000公尺以上高山有零星降雪機率。（編輯：陳政偉）1111231