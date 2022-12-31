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全球喜迎2023年 紐澳等國率先點燃跨年煙火[影]

2022/12/31 21:36（12/31 22:30 更新）
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澳洲雪梨歌劇院及港灣大橋1日零時施放煙火迎接2023年。（法新社）
澳洲雪梨歌劇院及港灣大橋1日零時施放煙火迎接2023年。（法新社）
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（中央社奧克蘭31日綜合外電報導）在全球各地準備倒數跨年之際，紐西蘭及澳洲等大洋洲國家今天已率先點燃煙火，成為全球首批迎接2023年的國家。

英國廣播公司（BBC）報導，全球首個迎來新年的國家是太平洋島國吉里巴斯共和國（Republic of Kiribati），其聖誕島（Christmas Island，又名Kiritimati Island）是首個迎接新年的地方之一。

紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）則是首個喜迎2023年的主要城市，路透社報導當地天空塔（Sky Tower）施放新年煙火。

影片來源：Reuters
影片來源：City of Sydney

之後，澳洲雪梨歌劇院（Sydney Opera House）及港灣大橋（Harbour Bridge）等地也放起煙火，雪梨當局預期，跨年夜在網上或電視上觀看跨年活動的民眾將接近5億人。

在全球各地結束跨年之後，美國幾個離島將是最後迎來新年的地方，包括無人島嶼豪蘭島（Howland Island）及貝克島（Baker Island），兩地將在格林威治時間1月1日12時跨入新年。（譯者：陳正健）1111231

#2023年
#跨年
#煙火
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