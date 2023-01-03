蔣萬安兌現首胎生育獎勵4萬元政見 實施時程2方案待定

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台北市長蔣萬安第1胎生育獎勵金從現行2萬元提高到4萬元政見，目前已擬定2套上路時程方案，就等蔣萬安拍板。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）台北市長蔣萬安曾提出第1胎生育獎勵金從現行2萬元提高到4萬元政見，北市府民政局指出，已擬定2套上路時程方案，就等蔣萬安拍板要從4月起實施還是回溯至去年新市府上任時。

根據現行台北市生育獎勵金發放辦法，設籍台北市的第1胎新生兒將發給家長新台幣2萬元，第2胎發2.5萬元，第3胎以後每胎發3萬元。

台北市政府民政局長陳永德今天接受媒體電訪表示，已根據蔣萬安指示研議生育獎勵金發放辦法修正草案，分為回溯或不回溯2套方案，並在上午的市政會議向蔣萬安報告，但蔣萬安還沒拍板。

陳永德指出，由於修改辦法的作業期程大概需要3個月時間，所以不回溯方案就是在這3個月內的新生兒仍適用現行規定，回溯方案就是從去年12月25日新市府團隊上任開始出生的新生兒都能適用新辦法。

他表示，第1胎將提高到4萬元、第2胎4.5萬元、第3胎以後每胎5萬元是蔣萬安在台北市長選舉辯論會或政見發表會上一再重申的目標，將會是全國最高的生育獎勵金，蔣萬安一定會兌現政見。

民政局預估，新辦法能在4月4日兒童節公布後實施，不回溯方案的受惠人數約2萬3210人，需要8億3840萬元經費，目前已編預算4億1000萬元；回溯方案約有2萬3504人受惠，需要9億4016萬元經費。（編輯：戴光育）1120103