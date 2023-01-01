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加發敬老金柯文哲點2問題 蔣萬安：依規定辦理

2023/1/1 10:40（1/1 11:22 更新）
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台北市長蔣萬安（前）日前宣布重陽敬老金要朝發放新台幣1500元、而不是僅1200元方向推動。（中央社檔案照片）
台北市長蔣萬安（前）日前宣布重陽敬老金要朝發放新台幣1500元、而不是僅1200元方向推動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷、陳俊華台北1日電）台北市長蔣萬安日前宣布重陽敬老金要朝發放新台幣1500元、而不是僅1200元方向推動。前台北市長柯文哲今天指出，這會有修改行政命令和財源問題；蔣萬安則說，會依照規定辦理。

台北市議會110年通過「臺北市重陽敬老禮金致送自治條例」，要求恢復普發敬老金，柯文哲市府因此訂出發放公式，今年每名長者可收到1200元。不過，蔣萬安日前宣布，今年將朝發放1500元方向來推動。

柯文哲上午出席2023元旦健走活動時被媒體堵訪表示，敬老金發放金額當時在市府經過很多辯論，最後是前副市長黃珊珊提出提撥10%前2年的歲入歲出餘絀平均值為財源，獲得大家同意，還寫成行政命令並在市政會議宣讀。

柯文哲說，蔣萬安要改，會面臨2個問題，首先是必須修改行政命令，要在市政會議重新發布；再來是今年預算都已經編好了，突然要多發就得說明清楚錢從哪裡來，「蔣萬安可以改，可是要講清楚，天下沒有白吃的午餐」。

另外，柯文哲上午透過臉書發文表示，近幾年稅收屢創新高，但各項補貼、振興方案，應該要理性、務實，避免大灑幣政策債留子孫；因為疫情衝擊變得愈加弱勢的族群，則必須獲得更多關注、更全面照護，避免愈來愈多人被遺落在後。

蔣萬安接受媒體聯訪時表示，台北市議會很早就通過重陽敬老禮金致送自治條例了，他會依照相關規定辦理。

此外，媒體詢問，上任第2週是否會繼續舉行柯文哲任內建立的晨會機制，蔣萬安回應，會做適度調整，找出讓市政推動順暢最有效率的方式。（編輯：方沛清）1120101

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