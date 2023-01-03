北市估17日春節前疫情高峰 李四川緊盯宮廟防疫

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）台北市政府今天召開防疫會議，由副市長李四川主持。北市聯醫總院長璩大成推估春節前疫情高峰約落在17日，會延續到春節結束；防疫物資都充足，並加強宣導宮廟防疫及勿囤藥。

台北市政府發言人羅旺哲表示，會中李四川特別裁示，要慎防春節期間疫情飆高，包含民眾若是春節確診如何拿藥、防疫物資盤點、退燒藥搶購潮等，都要預先準備；考量到民眾春節喜歡去宮廟拜拜祈福，李四川特別要求民政局緊盯宮廟防疫。

此外，璩大成推估，春節前疫情高峰約落在17日前後，會延續到春節結束；衛生局並會整理條列春節有營業的診所及藥局，以及聯醫體系的醫護排班狀況，再彙整報告。

羅旺哲表示，衛生局盤點北市防疫物資，庫存量方面口服藥還有3至4週、家用快篩5個月、防護裝備如口罩及防護衣等3至6個月，消毒水等也都充足；在止痛退燒藥部分，抽查藥局及藥妝店共10家，供應都沒有問題

另外，北市預計17日開記者會加強宣導勿囤藥及疫苗追加劑等，視疫情狀況，19日可能會再加開。

羅旺哲說，目前台北市戶籍人口第4劑（追加劑）施打率約70.8%，相較其他5都相對低，已請衛生局加強宣導；也會請藥局及藥妝店勸導民眾勿大量買藥及囤藥，以及無須執著退燒藥品牌。（編輯：李亨山）1120103