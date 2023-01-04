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瀕危東方白鸛失溫體力不支 鳥友協力救援順利野放

2023/1/4 15:55
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮壽豐鄉懷客橋附近日一隻瀕危鳥類東方白鸛因失溫、體力不支，趴在水面無法活動。鳥友救上岸後用浴巾包裹、提供暖氣，經花蓮縣野鳥學會接手照料恢復體能，3天後順利野放。

花蓮縣野鳥學會理事長劉國棟今天媒體受訪指出，上月27日下午，有魚池主人、鳥友張碧霞在壽豐鄉懷客橋附近一處魚塭內發現1隻東方白鸛趴在水面無法活動，隨即將牠打撈上岸，用毛巾包著放在鳥籠內，讓牠吹暖氣避免失溫。

劉國棟指出，這隻東方白鸛身長112公分，經獸醫判斷為失溫、挨餓導致體力不支，確認無外傷後，轉送到野鳥學會的傷救中心收容。

劉國棟說，東方白鸛送來時無法站立，也不願意進食，志工在鳥籠的水盆裡放幾隻小吳郭魚，讓牠好好休養，隔天東方白鸛恢復體力，食量也變好，站在鳥籠內蠢蠢欲動，經專家學者評估可野放。

花蓮縣野鳥學會上月30日將東方白鸛帶回原活動棲地，鳥籠門一開，東方白鸛馬上衝出，在上空盤旋一陣子後才飛離。

花蓮縣野鳥學會資料指出，東方白鸛為鸛科大型水鳥，繁殖季時在西伯利亞東南部和中國東北部分地區，冬季往中國南部和日本移動，族群數量因受到棲地喪失、狩獵等威脅，受到國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危（EN）等級。

劉國棟說，近年台灣每年都有東方白鸛少數個體出現，屬於稀有的冬候鳥，喜歡出沒在水淺、海風小的區域，花蓮溪出海口往上游至壽豐鄉魚塭處近年都有發現東方白鸛蹤影。

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劉國棟說，花蓮壽豐鄉吳全一帶魚塭2020年冬季有隻穩定出沒的東方白鸛，因沒有腳環，暫無法確認是否是這次救援的東方白鸛。

花蓮縣野鳥學會呼籲，民眾若在野外拾獲保育類鳥類，應立即撥打1999通報縣府或是聯絡花蓮縣野鳥學會，如果需先行安置，務必配戴手套並用毛巾包覆，將鳥類安置於戳洞紙箱中，避免放置在格狀鳥籠中，以免鳥類羽毛損傷，再交由專業人員進行醫療救援處置。（編輯：孫承武）1120104

#劉國棟
#花蓮縣野鳥學會
#花蓮壽豐鄉懷客橋
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