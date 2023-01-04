112年擴大進口蛋種雞 汰換老母雞提高產蛋率

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）為徹底革新蛋雞產業，農委會今天表示，除將盡速呈報預算約新台幣40億元的方案給行政院，今年並要擴大進口蛋種雞達30萬隻，以促進蛋雞場汰換老母雞，提升整體產蛋率、產蛋量。

由於111年農曆春節前後發生缺蛋問題，行政院農業委員會為避免同樣問題再發生，112年春節前已規劃啟動安排區域調度，並釋出進口蛋、加工蛋補充，確保春節充分供應。

不過農委會其實正在加緊腳步研議革新蛋雞產業的方案，預算總計約新台幣40億元，完成後就會呈報行政院。此外，農委會副主委黃金城說，也將增加蛋種雞進口數量，去年原本進口20萬隻，後來增至23萬隻，其中3萬隻透過專案進口。

他並說，今年進口量將增至30萬隻，因為目前蛋雞3400萬隻，產蛋量12萬1000箱（每箱200顆）計算，產蛋率約7成，比採環控設施生產國家的8成5到9成低很多，因為多數是老母雞。

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農委會畜牧處副處長江文全說，國內蛋種雞場約5、6家，進口蛋種雞的數量增加，可讓這幾家業者育成的蛋中雞數量比較充足，如此一來蛋雞場要汰換老母雞時，產業上游的蛋中雞供應量會比較充裕，蛋雞場的年輕雞隻數量增多時，整體的產蛋率與產量也會提升。

另外，他補充，產蛋率要達8成5、9成，通常要是採用環控設施的蛋雞場，露天飼養並以老母雞居多的情況下，產蛋率通常就差不多是7成，產蛋率要達到8成5、9成，還要搭配其他產業設施的革新。（編輯：陳政偉）1120104