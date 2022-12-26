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農委會：雞蛋供需平衡 缺蛋可能是調度延遲

2022/12/26 12:59（12/26 13:17 更新）
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農委會26日表示，台灣雖受禽流感影響，但雞蛋供需仍維持平衡。（中央社檔案照片）
農委會26日表示，台灣雖受禽流感影響，但雞蛋供需仍維持平衡。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北26日電）農委會今天表示，台灣雖受禽流感影響，但雞蛋供需仍維持平衡，有時候可能是業者調度時間延遲；先前已從日本進口1000多萬顆雞蛋，目前庫存還有650萬顆。

行政院農業委員會今天舉辦「國內外禽流感疫情概況及防疫精進作為」記者會。統計今年截至12月25日止，台灣確診HPAI案例禽場計40場，其中28例為H5N2、12例H5N1，合計完成撲殺約38.1萬隻。

農委會副主委黃金城表示，H5N1病毒在全世界造成流行的情況，影響除了禽肉供應，雞蛋也發生重大的影響；然而就台灣而言到目前沒有影響，因為蛋雞場沒有看到病毒，現在雞蛋處於供需平衡的狀況，並沒有因為疫情的關係造成產蛋率大幅下修。

黃金城說明，台灣用蛋高峰是今年12月底到明年1月第一週，大概還有兩週的時間算是高峰期，再來就會往下；由於農曆過年有10天連假，很多地區休市，會剩很多蛋，評估基本上在生產端、市場需求是平衡穩定。

黃金城表示，為了這個高峰期間，前陣子已從日本進口1000多萬顆雞蛋，目前還有650萬顆，如果不足即可供應，目前庫存數充足；若仍有不足，原本供給加工用的會先調出來，優先供應給民生。

至於之前有產業調不到蛋的消息，黃金城指出，有時候可能是調度時間延遲，事實上蛋都是足夠的。他舉例，如花東自己縣市的產蛋量不足，在調蛋時間若沒有適時補貨，就會以為蛋沒有供應。

此外，黃金城表示，台灣的白肉雞都是室內養殖，不是開放場，基本上是比較安全，雞肉在過年前供應量足夠，鴨肉也足夠，目前仍維持穩定。（編輯：張雅淨）1111226

#黃金城
#農委會
#台灣
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