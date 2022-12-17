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雞蛋日產2440萬顆 陳吉仲：若低溫沒持續不會缺蛋

2022/12/17 16:54（12/17 18:01 更新）
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農委會主委陳吉仲表示，17、18日天比較低溫，若沒持續，產量應在可控制範圍內、不會缺蛋。（中央社檔案照片）
農委會主委陳吉仲表示，17、18日天比較低溫，若沒持續，產量應在可控制範圍內、不會缺蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）寒流來襲，雞蛋供應量、價受關注。農委會主委陳吉仲今天表示，今、明2天比較低溫，若沒持續，產量應在可控制範圍內、不會缺蛋。農委會官網顯示，雞蛋約日產2440萬顆，比之前再增20萬顆。

寒流來襲，又即將接近農曆春節，雞蛋供應量、價受關注。陳吉仲今天接受媒體聯訪時說，農委會每週都開會確認每天供應數量，3月每天供應10.8萬箱、近期已有12.1萬箱（每箱200顆），不會有缺蛋的問題。

他並說，這次寒流來襲，會擔心產蛋率會不會受影響，而今、明兩天比較低溫，如果沒有持續低溫下去，溫差沒太大，雞蛋的產量會在可控制範圍，以及有庫存可機動調整供應，原則上農曆過年前的需求量供應無虞。

經查農委會官網，目前日產量已達12.2萬箱。農委會畜牧處副處長江文全說，最新日產量比之前多1000箱，雞蛋批發價每台斤新台幣50元、產地價40.5元。（編輯：陳政偉）1111217

#陳吉仲
#農委會
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