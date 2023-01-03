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天冷雞蛋日產略降 農委會：已做安排春節不缺蛋

2023/1/3 15:36（1/3 15:49 更新）
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農委會3日表示，春節已安排區域調度並釋出進口蛋、加工蛋補充，春節不會缺蛋。（中央社檔案照片）
農委會3日表示，春節已安排區域調度並釋出進口蛋、加工蛋補充，春節不會缺蛋。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）農委會官網顯示，雞蛋日產量原增至12.2萬箱，近日降回12.1萬箱（約2420萬顆）。農委會表示，天冷產蛋率下降關係，春節已安排區域調度，並釋出進口蛋、加工蛋補充，春節不會缺蛋。

去年12月以來寒流一波接一波，行政院農業委員會官網雞蛋公布的國產雞蛋日產量，12月中旬過後增至12.2萬箱（每箱200顆），近日又降回12.1萬箱，回跌1000箱（計20萬顆）。

農委會畜牧處副處長江文全接受電話訪問時說，跟天氣冷產蛋率下降有關，另外最近公布的禽場確診高病原性禽流感也包含蛋雞場，確診須撲殺處理，也有影響，不過目前禽場確診禽流感的疫情仍呈現點狀，尚未發生區塊。

他並說，後續天氣因素仍是雞蛋產量變化的主因，因應去年春節前發生缺蛋問題，農委會除了每日監測雞蛋日產情況，已規劃春節配套措施，包含春節正常進行物流鋪貨，且今年蛋商也預作準備，春節前會庫存1個月的量備用，以免發生去年春節沒蛋供應問題。

其次，春節加工廠休市，加工廠的庫存蛋會直接上市供應。再者，之前從日本買進的進口蛋還有450萬顆，將作為春節補充市場需求使用。

江文全重申，過去台灣蛋雞產業春節期間執行的紅盤價機制，已經停止，物流會正常鋪貨，搭配上述３項調度措施因應，春節雞蛋會正常銷售。另外，目前雞蛋批發價每台斤50元、產地價40.5元，沒有波動。（編輯：陳政偉）1120103

#農委會
#江文全
#農委會畜牧處
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