萊爾富跟進茶葉蛋漲價 4日起調至13元

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（中央社記者曾智怡台北3日電）雞蛋成本上漲，繼全家便利商店調漲茶葉蛋價格後，萊爾富今天證實，為反映市場物價成本，明天起現煮茶葉蛋將從每顆售價新台幣10元調整為13元。

面對近年雞蛋成本逐年上漲，全家從去年12月28日起調漲現煮蛋品項價格，茶葉蛋售價調整至每顆13元、限店販售的鼎王麻辣蛋調整售價至20元。

萊爾富今天證實，4日起現煮茶葉蛋將從每顆售價10元調整至13元。

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萊爾富並推出門市合購優惠、2件折扣與線上Hi-Life VIP APP內的整買零取等3項優惠方案，優惠方案1是自4日至31日推出合購活動享指定商品1件加1元吃茶葉蛋，最高可現打7.9折，可省12元；同時，在萊爾富購買茶葉蛋2顆加指定飲品1件，即享合購價39元。

優惠方案2是推出茶葉蛋2件折扣活動，自4日起31日購買茶葉蛋享2件20元優惠，等於平均每顆只要10元。優惠方案3是4日起至10日於線上APP內的整買零取推出茶葉蛋30件只要280元（30件原價390元），等於打7.2折，現省110元，平均一顆不到10元。（編輯：郭無患）1120103