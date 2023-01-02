改善低薪困境 學者：推動產業轉型應適度擇優汰劣

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）政府努力推動產業轉型，改善低薪環境，但勞工分享到的經濟果實愈來愈少，又面對物價、房價高漲等問題。學者直言，政府應讓市場適度發揮擇優汰劣功能，如果逆勢而為，想要照顧所有產業，只會讓轉型進程牛步化。

行政院主計總處最新國民所得統計顯示，2021年經濟成長率高達6.53%，企業的營業盈餘在國內生產毛額（GDP）所占比例達到36.53%，創下歷史新高，但受僱人員報酬占GDP比重卻降至43.03%，為史上最低。

企業盈餘占比創新高和受僱人員報酬探底，意味經濟果實大多落進企業主口袋，導致景氣大好，民眾依舊無感。

中央大學經濟系教授邱俊榮認為，從近期選舉結果可以看出年輕世代對社會的不滿益發強烈，原因就是高房價、高物價、低薪等問題改善的腳步太慢。

對於低薪問題，政府其實一直在做努力。國家發展委員會副主委高仙桂指出，政府二路並進，一方面推動產業高值化，讓企業賺更多，把餅做大，才有能力將獲利分配給員工，同時，政府在制度面從提高基本工資、薪資透明化及鼓勵企業加薪等方向著手。

高仙桂以數位發展部推動的台灣雲市集為例指出，不只製造業需要高值化，服務業同樣需要轉型升級。

邱俊榮認同政府政策確實朝產業高值化的方向努力，從五大創新產業到六大核心戰略產業，都是希望打造高薪產業環境，方向是對的，不過「目的和手段有點不一致」。

邱俊榮指出，政府想把握新興產業商機，低軌衛星、太空產業、人工智慧（AI）、5G都不放過，但舊的產業也不願意放棄，導致資源競逐非常激烈，廠商都在搶水、搶電甚至搶人才，資源有限的情況下，難以聚焦於重點發展產業。

放眼國外的產業政策，邱俊榮直言，日本、德國、荷蘭、瑞士等產業政策思維相當明確，日本將資源集中在最尖端的部分，其他產業轉至國外生產，不占用國內資源；德國強調高技術性產業，雖然面臨缺工，但缺的是技術工，與台灣缺藍領、缺外籍移工的情況大不相同；至於荷蘭，廠商要拿政府補助，得有技術含量才行。

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邱俊榮指出，改善低薪的同時要兼顧弱勢產業，其實有點矛盾；如果政府持續透過紓困、補助等各種資源持續不斷提供支持，讓低薪產業得以存活，市場汰弱留強的機制無法彰顯，產業轉型自然會牛步化。

他說，「我們不是要消滅傳產或是中小企業，但要讓這些企業有創新、差異化的能力，才能在市場生存」。他指出，產業高值化很好，但不是所有公司都有能力走向高值化，政府及社會大眾必須體認產業轉型一定會有陣痛期，適度讓沒有競爭力的產業透過整併、外移等機制退場，使產業環境獲得改善，才有辦法帶動薪資提升，進而讓分配不均的問題出現改善的契機。（編輯：趙蔚蘭）1120102